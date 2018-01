Werken in Rekollettenstraat 02u35 0

Er is op vrijdag 12 januari geen doorgaand verkeer mogelijk in de Rekollettenstraat in de wijk Overleie in Kortrijk, omwille van twee redenen.





Op de hoek met de Noordstraat worden prefabbouwelementen geleverd, terwijl ter hoogte van de rotonde aan de Gasstraat een hoogtekraan wordt gezet. Er zijn daar namelijk werken bezig voor een nieuwe woonbuurt.





Enkel plaatselijk verkeer kan vrijdag in de hele Rekollettenstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rekollettensraat, de Burgemeester Schinkelstraat, de Nijverheidskaai en de Gasstraat.





(LPS)