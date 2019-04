Werken: enkel richting Veemarkt in Wandelingstraat Peter Lanssens

08 april 2019

Allconcept werkt van maandag 8 april tot en met donderdag 30 mei aan een pand op de hoek van de Wandelingstraat en Groeningelaan. Er is een kraan nodig, terwijl er een container en stelling gezet worden. Om de verkeersveiligheid te garanderen, is er tijdens de werken eenrichting in de Wandelingstraat van kracht, naar de Veemarkt toe. Het verkeer wordt lokaal omgeleid via de Groeningelaan, Prinses Marie-Joséplein en de Veldstraat.