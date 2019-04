Werken aan skatepark in Kooigem gestart Joyce Mesdag

18 april 2019

18u48 1 Kortrijk De werken aan het nieuwe skatepark in Kooigem zijn gestart. “Na een intensief participatietraject met gebruikers en buurtbewoners krijgt de Kooigemse jeugdsite een nieuwe invulling”, zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). “Het nieuwe betonnen skatepark is afgestemd op de wensen van de gebruikers en is duurzamer, onderhoudsarm en geluidsarm.”

“Anders dan de parken Luxaplast en Rollegem, opgebouwd uit lagere street-toestellen, is er in Kooigem bewust gekozen voor een park met hogere toestellen. Dat komt omdat in Kooigem veel steppers en BMX’ers wonen en dit type park beter bij hun discipline past.”

Als materiaal voor de constructie is bewust gekozen voor beton. “Een houten park vertoont sneller houtrot en is door de holle opbouw een klankkast die voor geluidshinder kan zorgen. In tegenstelling tot een houten park is een betonnen constructie veel duurzamer. De achterzijde van de skateramp krijgt bovendien een klimwand en een mooie graffititekening, op vraag van de bewoners.”

De uitvoering van de werken startte maandag al, door de firma Concrete Matters en duurt 30 dagen. “De Nederlandse bedrijfsleider en tevens zelf skater, Stan Postmus, leverde voorheen al de renovatie van streetpark Luxaplast in Marke af. Alles wordt ter plaatse opgebouwd en op maat in beton gegoten. Dit voor een budget van 50.000 euro.”