Werken aan Oude Leiearm 12 februari 2018

Vandaag starten de werken op de Oude Leiearm. Ondieptes worden weggewerkt, zodat pleziervaartuigen in de toekomst opnieuw vlot kunnen passeren. Om het nodige materiaal ter plaatse te krijgen, is het noodzakelijk om het middenstuk van de Kalkovenbrug, ter hoogte van Damkaai 4-6, weg te nemen. Daardoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De werken duren tot 23 februari. Tot dan kunnen fietsers de Kalkovenbrug niet gebruiken. (XCR)