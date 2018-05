Werken aan afrit R8 23 mei 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen laat twee brugvoegen herstellen op de afrit van de ring rond Kortrijk (R8) naar de Stasegemsesteenweg.





De afrit naar de Stasegemsesteenweg blijft dicht tot eind juni, net als de Stasegembrug over het kanaal Bossuit-Kortrijk. Er zijn omleidingen voor wie bijvoorbeeld komende vanop de E17 richting de wijk Venning in Kortrijk of de industriezone Harelbeke-Zuid wil. Fietsers die het kanaal Bossuit-Kortrijk willen dwarsen, moeten tijdens de werken via de Luipaardbrug fietsen. (LPS)