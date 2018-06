Wereldtopper ontwerpt Libanees restaurant FANNY SERVEERT ER TEGEN MIDDEN 2019 OOK KOFFIE PETER LANSSENS

02u35 1 Kortrijk De Portugese toparchitect Manuel Aires Matteus heeft een ontwerp klaar voor een hoekhuis op het Sint-Amandsplein. Fanny Leenknecht (32) opent er ten vroegste midden 2019 een Libanees restaurant én een koffiebar.

De stad kent een bouwvergunning toe om op Overleie een pand op de hoek van het Sint-Amandsplein en Sint-Amandslaan te renoveren. Het pand staat vermeld op de inventaris bouwkundig erfgoed als geheel met naburige arbeidershuisjes. Met steun van Kortrijk Heritage, een private groepering van mensen die met de architecturale kwaliteit in hun stad begaan zijn, werd Manuel Aires Matteus gestrikt. "De internationaal gerenommeerde Portugese architect geeft de rode bakstenen lijstgevels, verlevendigd met gele sierbakstenen, een hedendaagse uitstraling", zeggen Thomas Allaert van Kortrijk Heritage en schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "De raampartijen met veel lichtinval zijn bijzonder. Het Sint-Amandsplein werd eerder al grondig gefacelift. De gedurfde renovatie van dit pand past perfect in de vernieuwde energie die er al tastbaar wordt."





Fanny Leenknecht is eigenaar van het pand. Ze wil er een vervolg breien aan haar populaire koffiebar Fanny's, nu nog tot 30 juni in de Diksmuidekaai. De invulling op het Sint-Amandsplein wordt wel internationaler met op het gelijkvloers ook het eerste Libanees restaurant in onze regio. "Foodsharing staat centraal, de hele dag door en tot in de late uurtjes, rond 23 uur", zegt Fanny Leenknecht. "Maar je zal uiteraard ook nog koffie kunnen krijgen, dat is zeer belangrijk om te weten. Het Sint-Amandsplein is een prima locatie. Je hebt hier de hele dag zon, en de visibiliteit is groot. Ik voelde mij al thuis op Overleie, dat gevoel zal nu alleen nog versterkt worden", aldus Fanny. De werken worden binnenkort opgestart. Om het kostenplaatje onder controle te houden, rekent Kortrijk Heritage op de steun van lokale bedrijven, die graag mee hun stempel op het project willen drukken. "Alle voorstellen zijn welkom", zegt Thomas Allaert. "We denken tijdens de werken bijvoorbeeld aan een slideshow op de gevel, met sponsors op, want we zijn er zeker van dat veel mensen een kijkje zullen komen nemen. De aandacht is erg groot, met zo'n topnaam als architect. Het voegt iets toe aan het imago van Kortrijk", aldus Allaert. Fanny Leenknecht zoekt nu tijdelijk een job, tot ze midden 2019 haar nieuw Libanees restaurant en koffiebar opent. Ze volgt in november sowieso een maand stage in een restaurant in Libanon. Tot slot: het pand in de Diksmuidekaai zal niet lang leeg staan, na de sluiting van Fanny's daar. Op 18 augustus opent daar de nieuwe koffie- en lunchbar Malmo. Wordt vervolgd.