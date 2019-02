Wereldster Eefje Depoortere: “Supervoorbeeld voor vrouwelijke gamers” Peter Lanssens

15 februari 2019

18u10 0 Kortrijk Als nieuwe gamingbeurs op je eerste editie al meteen dé vrouwelijke wereldster strikken. Missie geslaagd voor 1UP in Xpo, want Eefje Depoortere (31), van Sint-Michiels bij Brugge en woonachtig in Berlijn, was er. Eefje wie, zien we u denken? Eefje presenteert al enkele jaren wereldwijd gameshows, zoals op Twitch.tv, die honderdduizenden kijkers lokken. Ze is hét uithangbord van League of Legends. Een onvoorstelbaar populaire videogame, wereldwijd spelen ruim 100 miljoen mensen het spel. Maar vanavond is ze gewoon op 1UP, in Kortrijk Xpo: “Omdat de mensen van 1UP meteen al heel goed bezig zijn.”

“Want 1UP heeft dezelfde uitstraling als het gigantisch grote Gamescom in Keulen, iedereen is aan het gamen en cosplayen. Een wereldster? Ik ben over de hele wereld bekend ja, maar telkens in kleine dosissen (lacht). Mijn geheim? Ik had het geluk er heel vroeg bij te zijn, zeven jaar geleden, toen het professioneel gamen en online tornooien spelen pas begon op te komen. En ik was de eerste vrouwelijke gamer voor de camera. Ik ben het supervoorbeeld voor heel veel vrouwelijke gamers. Blijf gewoon jezelf, want wij kunnen het ook. Kortrijk? Ik hoor veel over Kortrijk, waar de hogeschool Howest de beste game opleiding van de wereld in huis heeft. En waar het vol geëngageerde jongeren zit, die het kunnen maken in de gaming industrie. Super ook dat de sector in Kortrijk steun krijgt van de lokale overheid. Wat ik verdien als presentator van gameshows? Vergelijk het met wat televisiepresentatoren verdienen in België, al ken ik hun lonen eigenlijk niet (lacht). Je kan esports (professioneel gamen) zoals League of Legends vergelijken met grote voetbalcompetities, waarin enkel de beste teams het tegen elkaar opnemen. En waarbij de prijzenpot op een wereldkampioenschap tot in de miljoenen loopt voor gamers. Dus, wie als ouders gamers in huis heeft, maak u geen zorgen. Ook niet als het een dochter is”, besluit Eefje Depoortere met een knipoog. De beurs 1UP loopt nog tot en met zaterdag. https://1UP-conference.com.