Wereldster Eefje Depoortere komt naar Belgian Game Awards en nieuwe gamingbeurs 1UP in Xpo Peter Lanssens

15 februari 2019

08u33 0 Kortrijk Gaming breekt wereldwijd door. Dat merkt ook de politiek. De tax shelter, een fiscale maatregel in de vorm van een belastingvrijstelling, wordt uitgebreid naar de gaming industrie. Kloppend hart van de gaming industrie in België, en internationaal, is Kortrijk. Met dank aan de hogeschool West-Vlaanderen, waar je de wereldwijd hoog aangeprezen opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) hebt. Vandaag vrijdag 15 en morgen zaterdag 16 februari is er de nieuwe gamingbeurs 1UP in Xpo. Vanavond worden daar de Belgian Game Awards uitgereikt. Wereldster Eefje Depoortere komt.

1UP is een initiatief van Dave Van Maele (35) van gamepublisher Cronos Interactive: “We zetten met 1UP de opkomst van de Belgische game industrie in de verf en geven ze een duwtje in de rug. Vandaar de naam 1UP, wat in gaming termen verwijst naar een extra leven of een volgend level. Onze expo toont aan een breed publiek wat de dimensies van gaming vandaag zijn en hoe divers het de afgelopen jaren is geworden. Zo is er naast de aanwezigheid van nieuwe games van Ubisoft (Franse ontwikkelaar en uitgever van computerspellen, red.) en Nintendo ruim aandacht voor esports (professioneel gamen, red.), cosplay (een kunstvorm waarbij mensen in de huid van personages kruipen, red.), serious games (spellen met een ander doel dan puur vermaak, red.) streamers (mensen laten meekijken hoe goed je bent als gamer, bijvoorbeeld op YouTube, red.) en game opleidingen.”

2.000 bezoekers

In de rand vind je op 1UP ook arcades, lego games, escape games, flipperkasten en zelfs een game met luchtkastelen En voor professionals is er een conferentie met lokale en internationale sprekers. “1UP, er worden zo’n 2.000 bezoekers verwacht, komt op het perfecte moment voor de ontluikende industrie in België”, vervolgt Dave Van Maele. “En waar anders dan in Kortrijk? De Howest-opleiding DAE is de beste game opleiding van de wereld. Er is in Kortrijk Hangar K op Weide met game technologie als een van de focuspunten en wij zitten zelf met onze gamepublisher Cronos Interactive in Kortrijk.” 1UP is vandaag van 12 tot 22 uur en morgen van 10 tot 19 uur open in Xpo. Er zijn tickets vanaf 15 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen onder begeleiding gratis binnen.

William Boeva en Véronique De Kock

Niet onbelangrijk: vanavond zijn er ook de Belgian Game Awards 2019 in Xpo, eveneens om de Belgische gaming sector een boost te geven. De cerenomie vindt plaats op 1UP. Grote namen zoals stand-upcomedian William Boeva, vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) en model Véronique De Kock nemen de presentatie en uitreiking op zich. “Er zullen veel influencers op de awards aanwezig zijn”, zegt Dave Van Maele. Zo zijn de organisatoren heel blij met de komst van Eefje ‘Sjokz’ Depoortere, een wereldster in de game community als esport-commentator. Eefje, afkomstig uit Sint-Andries en woonachtig in Berlijn, komt mee de awards presenteren. Ze heeft 650.000 volgers op Twitter en 380.000 op Instagram. De award show start om 20 uur. Een ticket voor de awards en de aansluitende afterparty kost 25 euro. Info: https://1UP-conference.com en https://awards.belgiangames.be.