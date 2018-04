Wereldkampioene boksen droomt van gevechtssporthal 18 april 2018

Oshin Derieuw (30) mocht gisteren op bezoek in het stadhuis. De manager van wellnesshotel Wu Wei kroonde zich zaterdag in het Noord-Franse Hénin-Beaumont tot wereldkampioen superlichtgewichten bij de World Boxing Federation. Ze klopte de Dominicaanse Lina Tejada (25).





Het stadsbestuur wil nu in een gevechtssporthal investeren, mogelijk in zwembad Mimosa dat uiterlijk begin 2019 sluit als zwembad. "Dat zou top zijn, laat ons allemaal meedromen", stelde Oshin. Ze kreeg een sporttruitje van de stad Kortrijk cadeau, uit handen van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Leuk weetje: Oshin en haar verloofde Charlotte Deldaele (25), die triatlete is, verhuizen binnenkort naar Kuurne.





(LPS)