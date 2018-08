Wereldkampioen boksen huwt met soulmate 10 augustus 2018

Wereldkampioen superlichtgewichten bij de World Boxing Federation Oshin Derieuw (31) is woensdag gehuwd met haar soulmate Charlotte Deldaele (25).





De plechtigheid vond plaats in de bad- en vissersplaats Ericeira aan de westkust van Portugal. Oshin en Charlotte leerden elkaar vier jaar geleden kennen in wellnesshotel Wu Wei in Kortrijk, waar ze allebei werken. Het koppel woont sinds mei in Kuurne. "De klik was er meteen toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. We werden verliefd en zijn sindsdien onafscheidelijk", zegt Derieuw.





Het koppel koos voor een huwelijk in Ericeira vanwege de relaxte sfeer en de prachtige natuur. Emma Vandenbussche uit Ingelmunster, de beste vriendin van Oshin, leidde de plechtigheid in goeie banen op een rots, met een prachtig zicht op de Atlantische Oceaan en zonder pottenkijkers. Nadien vond er nog een feest plaats met 47 vrienden en familie in B&B Paço D'Ilhas.





Ook de datum, 8/8/18, was bewust gekozen. "Want als je een 8 platlegt, krijg je het teken van oneindigheid", verduidelijkt Oshin. "Het was een romantische en fantastische dag. We hebben genoten en zijn dolgelukkig. Er volgt binnenkort een burgerlijk huwelijk in Kuurne. Of er kinderen komen? Nu niet, we zijn allebei gefocust op onze carrière. Misschien adopteren we later een kindje, we zien nog wel." (JME/LPS)