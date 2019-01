Welke starter wordt één dag hoofdsponsor van KV Kortrijk? Peter Lanssens

14 januari 2019

Wie wordt - als starter - één dag hoofdsponsor van KV Kortrijk? En krijgt zo heel wat visibiliteit als beginnend bedrijf? Een nieuwe wedstrijd, gelanceerd door AGO Jobs & HR en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, via het startersinitiatief Start & Go, bepaalt dat.

Op de borst van de KVK-voetballers zal op 17 maart niet de publiciteit voor hoofdsponsor AGO staan, maar wel die van een onlangs gestarte onderneming uit de provincie. “We staan onze shirtreclame voor één wedstrijd af om zo de slaagkansen van startende bedrijven mee te helpen verhogen”, zegt AGO-directeur marketing Tom Martin. “En voor ons is het een uitgelezen kans om in contact te komen en ideeën uit te wisselen met creatieve West-Vlaamse start-ups”, stelt Karel-Jan Vercruysse, commercieel manager B2B bij ‘de veekaa’.

Elf finalisten

Geïnteresseerde bedrijven maken voor 5 februari een unieke ‘online avatar’ aan. Een jury selecteert de elf meest creatieve finalisten. Daarna volgt een online strijd tussen de finalisten. Het publiek en een professionele jury beslissen elk voor de helft wie uiteindelijk op het wedstrijdshirt komt op 17 maart, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, tijdens de thuismatch in het Guldensporenstadion tegen Royal Antwerp FC. De jury staat onder leiding van Nathalie Sintobin. Ze staat aan het hoofd van Frucon², een bedrijf uit Ardooie dat internationaal actief is in de e-commerce. “Deze campagne levert niet enkel voor de eindwinnaar iets op”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen. “De ondersteunende socialmediacampagne bezorgt alle finalisten visibiliteit. En tijdens de wedstrijd krijgen alle deelnemers tijdens workshops heel wat ‘tips & tricks’ mee, zoals over marketing, online communicatie en storytelling.” Info staat op: www.hoofdsponsorvooreendag.be.