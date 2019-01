Weide krijgt parcours voor BMX’ers en telegeleide auto’s Peter Lanssens

10 januari 2019

14u25 0 Kortrijk Er komt tegen de paasvakantie een BMX ‘dirt park’ langs de R36 aan het stadsdeel Weide, tussen de politierechtbank en een ex-broodjeszaak en tussen de Beheer- en Nolfstraat. Er komt ook een parcours voor telegeleide auto’s. De stad stelt een gespecialiseerde firma aan voor de inrichting.

BMX’ers zullen stunts kunnen uitvoeren in het ‘dirt park’. Het parcours zal beginners en gevorderden aanspreken met ‘jumps’ op geringe hoogte en sluiproutes voor BMX’ers die nog niet durven. “De vraag naar een ‘dirt park’ is er al lang”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). “Overlast? We verwachten meer overlast door niks te doen op die zone en ze te laten verloederen dan met deze tijdelijke invulling, die inspeelt op de noden van jongeren én sociale controle brengt. Wat het parcours voor telegeleide auto’s van RC Offroad Racing betreft, was er vroeger een parkje voorzien aan Luxaplast in Marke. Het parkje werd weggenomen om er een skatepark te kunnen uitbreiden. Wat een gemis betekent voor Kortrijkse liefhebbers van telegeleide auto’s. We gaan daarom ook op deze vraag in”, aldus Herrewyn. Drie gespecialiseerde firma’s maken kans om de parcours voor BMX’ers en telegeleide auto’s aan te leggen: Ride Creations uit Stekene, Guy Ketels uit Belsele en Kristof Lensens uit Brugge. Er is op het terrein ook plaats voor een groen rustpunt met bloempotten en bankjes en boomstammetjes om op te zitten. De totale kost wordt op zo’n 13.000 euro geraamd. Er staat al een container op de site, die als opslagruimte zal dienen en als platform waarop mensen vanuit de hoogte naar het parcours kunnen kijken.