Wegmarkeringen in Kortrijksestraat 31 juli 2018

Van maandag 6 augustus tot vrijdag 10 augustus worden wegmarkeringen aangebracht in de Kortrijksestraat in Heule, in het deel tussen Heuleplaats en Stijn Streuvelslaan. Hierdoor geldt in dit deel van de Kortrijksestraat éénrichtingsverkeer richting Kortrijk. Verkeer komende vanuit Kortrijk met bestemming Heuleplaats wordt omgeleid via de Stijn Streuvelslaan.





(JME)