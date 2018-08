Wegenwerken in dorpscentrum 18 augustus 2018

Het wegdek van de Bellegemsestraat wordt van maandag 20 tot vrijdag 31 augustus deels vernieuwd om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te blijven garanderen. Dat gebeurt op een strook tussen de Walleweg en Dottenijsestraat.





De strook is tijdens de werken dicht voor verkeer, ook voor fietsers.





Er is wel doorgang voor voetgangers. Er zijn wegomleidingen voorzien.





Verder wordt op Bellegemplaats van maandag 27 tot vrijdag 31 augustus een riooldeksel vervangen.





Hierdoor is de rijweg er onderbroken en kunnen automobilisten niet volledig rond de kerk rijden. Plaatselijk verkeer tot aan de werfzone is wel mogelijk. (LPS)