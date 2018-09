Weer vruchteloze nieuwe zoektocht naar vermiste bejaarde 07 september 2018

Op het kanaal Bossuit-Kortrijk, van aan de sluis in Zwevegem tot aan de Leie, hebben duikers van de Civiele Bescherming gisteren urenlang in soms gure weersomstandigheden gezocht naar Octave Sabbe, een man van 86 uit Stasegem die vermist is sedert 28 augustus.





Bij de zoektocht werd ook een sonarboot van de federale politie ingezet. De brandweer dregde 's namiddags dan weer aan de Visserskaai in Kortrijk, ook op zoek naar Octave. Concrete resultaten werden niet geboekt.





Warmtecamera

Eerder werd al gezocht naar de bejaarde man, onder meer met een helikopter die uitgerust is met een warmtecamera. Ook de Cel Vermiste Personen werd ingeschakeld. De verdwijning van Octave Sabbe werd opgemerkt op 28 augustus, door iemand van zijn familie die op bezoek kwam en het huis langs de Iepersestraat verlaten aantrof. Intussen houden politie en gerecht er almaar meer rekening mee dat de man overleden is. Toch wordt intensief verder gezocht, om de familie zo snel mogelijk zijn stoffelijk overschot te kunnen teruggeven. Wie Octave Sabbe mocht opgemerkt hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de speurders op het nummer 0800/30.300. (VHS)