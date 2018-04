Wéér vertraging rioolwerken Venning MAANDVERBANDEN, OORSTOKJES, WC-ROLLETJES... IN HET TOILET PETER LANSSENS

25 april 2018

02u35 0 Kortrijk "Spoel geen vochtige doekjes en maandverbanden door." Die oproep staat in een brief, gericht aan de bewoners van de ecowijk Venning en omliggende straten. Om te voorkomen dat pompen stilvallen en afvalwater in de riolen blijft staan.

De stad Kortrijk en de sociale woonmaatschappij Wonen Regio Kortrijk lieten in mei 2017 de werken voor een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanvatten in de Venning, om regen- en afvalwater apart af te voeren. De rioleringswerken en de daaraan verbonden aanleg van nieuwe wegen en voetpaden liepen al een vertraging van zes maanden op. Wat is er loos?





Afvalwater blijft staan

"Het afvalwater wordt afgeleid naar een pompput in de Verversstraat, waar het door een persleiding naar de Deerlijksestraat en zo verder naar een waterzuiveringsstation wordt gestuwd", zegt voorzitter Maxim Veys van Wonen Regio Kortrijk. "De pompen vielen de voorbije maanden vaak stil omdat de pompput dichtslibde met vochtige doekjes, hygiënische damesverbanden, wc-rolletjes, oorstokjes en textiel. Het afvalwater blijft hierdoor in de riolen staan en zo kan de aannemer de rioleringen niet opbreken. Met de extreme vertraging als gevolg. Bovendien raakt het hele vuilwater-afvoersysteem van de wijk op die manier verstopt. De kans bestaat dan dat vuilwater terug naar de woningen gestuwd wordt. Zo zetten we op het Juweliersplein al enkele huizen tijdelijk op stadswater in plaats van regenwater. De situatie verbeterde nadat recentelijk een rooster voor de pompput geplaatst werd. Maar elke week moet de stad de vuiligheid van het rooster laten verwijderen. We wijzen alle bewoners van de Venning én achterliggende wijken er in onze brief op dat énkel het lozen of doorspoelen in het toilet van normaal huishoudelijk afvalwater toegestaan is."





Barsten in muren

De aannemer herneemt de werken vandaag. Indien de bewoners de reglementering naleven en nieuwe problemen uitblijven, zijn de werken tegen de zomervakantie in 2019 af. De werken van 3,3 miljoen euro worden grotendeels gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Bewoners van de Venning, de voorbije jaren tot ecologische modelwijk omgebouwd dankzij onder meer extra investeringen in zonnepanelen en een warmtenet, kloegen eind februari in onze krant. Met anonieme getuigenissen, vooral over barsten in muren en loskomende vloerplintjes. "We begonnen op 23 maart met het bezoeken van alle huizen, goed voor zo'n 500 bewoners", zegt Maxim Veys. "Tegen 8 mei zijn alle bezoeken gebeurd. We stellen nu al vast dat een stille meerderheid wél tevreden is. En dat het vooral over kleine technische mankementen gaat, omdat de nieuwe flats en woningen zich 'zetten'. We laten alle mankementen zeker wegwerken."