Wéér heisa rond moskeevergunning 30 augustus 2018

Er is wéér heisa rond een regularisatievergunning van de stad, voor een sinds jaren tot gebedsruimte omgevormd rijhuis. De gebedsruimte paalt aan moskee Atakwa in de Stasegemsestraat. Het provinciebestuur gaat na welke procedure er moet worden gevolgd nadat drie omwonenden eerst beroep aantekenden tegen de regularisatievergunning, maar dat beroep later introkken. Volgens Vlaams Belang zijn de omwonenden onder druk gezet om het beroep in te trekken. Lijsttrekker Wouter Vermeersch verwijst naar een advies van de provinciale omgevingsambtenaar. Die oordeelt dat er geen toetsing is gebeurd van de impact op de omgeving. "We hebben het advies overgemaakt aan het parket en de gouverneur, met de vraag om de vergunning te vernietigen", zegt Vermeersch. Vlaams Belang vraagt ook aan de gewestelijke bouwinspectie om op te treden en vraagt aan de FOD Binnenlandse Zaken, directie veiligheid en preventie, om na te gaan of de brandveiligheid in de gebedsruimte in orde is. Vlaams Belang is van mening dat het kappen van een gat in de muur, waardoor het huisje bij de moskee geïntegreerd werd, een bouwmisdrijf is. (LPS)