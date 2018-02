Weer botsing op gevaarlijk oversteekpunt 01 februari 2018

Op het gevaarlijk oversteekpunt van de Oudenaardsesteenweg met de E17 in Kortrijk is gisterennamiddag weer een ongeval gebeurd.





Een Citroën Picasso botste er met een Skoda Octavia break. Daarbij raakte niemand gewond maar beide voertuigen liepen wel behoorlijk wat schade op en moesten getakeld worden. Eén en ander zorgde voor vrij ernstige hinder voor het verkeer dat in de richting van het stadscentrum reed. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen, de politie regelde er het verkeer. (VHS)