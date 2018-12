Waterweg zoekt oplossing voor Budabrug Brug lekte vanmorgen olie, na zoveelste defect Peter Lanssens

04 december 2018

16u03 0 Kortrijk De Budabrug op Overleie in Kortrijk was deze voormiddag vroeg andermaal defect. De Vlaamse Waterweg zoekt koortsachtig naar een oplossing. “De brug kampte met een elektromechanisch defect, waardoor er olie lekte”, zegt een medewerkster, die liever niet met haar naam in de krant komt omdat De Vlaamse Waterweg momenteel zonder officiële woordvoerder zit.

“Een aannemer was snel ter plaatse om het probleem te verhelpen. De hinder voor het verkeer was rond 9 uur voorbij. Het defect is nu tijdelijk opgelost. De Budabrug is een beweegbare brug met een complexe elektromechanische werking. De brug is hierdoor gevoeliger aan pannes dan andere bruggen. De Vlaamse Waterweg is continu bezig met het monitoren van de brug en het uitvoeren van werken, in de hoop dat we een lange periode van bedrijfszekerheid tegemoet gaan. We bekijken verder de mogelijkheid om extra signalisatie aan de brug te voorzien, om passanten te verwittigen wanneer de brug defect is. Zo willen we manoeuvres zoveel als mogelijk vermijden”, aldus de medewerkster. De Budabrug, een tafelbrug over de Leie, verbindt de Overleiestraat met de Budastraat. De Brug, pas drie jaar geleden geopend, was al vele tientallen keren defect.

