Waterpoloclub speelt voor het eerst in meer dan 20 jaar een échte thuismatch in Kortrijk Joyce Mesdag

15 maart 2019

21u30 0 Kortrijk De eerste ploeg van de Kortrijkse Waterpolo Kring (KWK) speelt zaterdag voor het eerst in meer dan twintig jaar zijn thuismatch écht huis. Het Magdalenazwembad voldeed niet meer aan de voorwaarden om er matchen in eerste nationale te spelen, en dus moest de ploeg jarenlang uitwijken naar Zwevegem en het laatste jaar zelfs Gent. “Het voelt een beetje aan als een eerste schooldag”, zegt voorzitter Tim Verhaeghe. “Het wordt echt top.”

‘Finally Coming Home’. De flyer van de Kortrijkse waterpoloclub KWK voor de match tegen Mechelen zaterdag spreekt boekdelen. Het is niet alleen de eerste thuiswedstrijd van de eerste ploeg in het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide, het is meteen ook de eerste thuiswedstrijd van de ploeg in hun thuishaven Kortrijk tout court.

Meer dan twintig jaar is het geleden, dat de eerste ploeg een thuiswedstrijd in zijn eigen Kortrijk mocht spelen. “We trainden in het Magdalenabad”, zegt Tim Verhaeghe. “Onze jeugdploegen mochten er ook wedstrijden spelen, maar de eerste ploeg niet. We spelen in eerste nationale, en het Magdalenabad voldeed niet aan de voorwaarden om er reglementaire wedstrijden te houden op dat niveau. Het zwembad is er niet op alle plaatsen diep genoeg. Waterpolospelers mogen niet op de grond kunnen staan, vandaar.” Dus speelde de eerste ploeg zijn ‘thuis’matchen in het zwembad in Zwevegem. “Tot het zwembad daar dichtging, daarna zijn we zelfs naar Gent moeten uitwijken voor onze wedstrijden.”

“Voelt als eerste schooldag”

Het was al vrij snel duidelijk dat KWK een plaatsje zou krijgen op Kortrijk Weide. “We zijn eigenlijk van bij de eerste plannen al betrokken geweest”, zegt Tim. “Het stadsbestuur vond het belangrijk dat we in Kortrijk zouden kunnen spelen. Terecht, denken we, want we spelen net als voetbalclub KVK in eerste nationale. We hebben meer dan 10 nationale titels behaald, en hebben ons dit seizoen al geplaatst voor de play-offs. Volgende week spelen we de halve finale voor de beker van België.”

Het wordt een feestdag zaterdag. “Het voelt een beetje aan als een eerste schooldag”, zegt Tim. “Gezonde nervositeit zeg maar. We kijken er in elk geval naar uit, het wordt top.”

Boost voor sport

Dat de waterpoloclub voortaan zijn vaste stek heeft in het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide, heeft nóg een groot voordeel, denken ze bij KWK. “Dat zal voor een boost zorgen voor onze sport”, zegt Tim. “De voorbije jaren waren wij tijdens trainingen en wedstrijden de enige gebruikers in het zwembad, zowel in het Magdalenabad als het Zwevegemse bad. We waren dus eigenlijk een beetje ‘afgeschermd’ van het publiek. In het nieuwe zwembad zullen we telkens één deel innemen voor onze trainingen en wedstrijden, terwijl het andere deel open zal zijn voor publiek zwemmen. Er zullen dus veel meer mensen in contact komen met onze sport, en misschien krijgen er wel anderen zin om ook eens te komen ‘proberen’.”

De waterpoloploeg hoopt dat er veel toeschouwers komen supporters zaterdag, om 20 uur. “We hebben jammer genoeg niet veel reclame kunnen maken voor deze historische wedstrijd”, zegt Tim. “Toen we hoorden van de brand in Kortrijk hebben we de promotie voor de match wat ‘on hold’ gezet omdat nog onduidelijk was of we in het nieuwe zwembad zouden kunnen spelen of niet. Woensdag kregen we dan eindelijk groen licht, maar het is dus pas een paar dagen dat we er wat tamtam rond kunnen maken… In elk geval: iedereen is welkom. Er zijn tribunes voorzien in het nieuwe zwembad, en je kan er gratis onze wedstrijd komen volgen.”

De KWK telt 150 actieve leden.