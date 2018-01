Wateroverlast op begraafplaats 02u25 0

De begraafplaats op de hoek van de Ledeganck- en Nachtegaalstraat kampt met wateroverlast.





"Er staan grote plassen in een hoek van de begraafplaats", stelde raadslid Filip Santy (CD&V) maandagavond op de gemeenteraad. "Er zijn inderdaad serieuze drainageproblemen, er loopt in samenspraak met Aquafin een onderzoek om deze zeer jammerlijke situatie op te lossen", reageerde schepen van Begraafplaatsen Bert Herrewyn (sp.a). De wateroverlast heeft te maken met de recente aanleg van nieuwe collectoren in de buurt, uitgevoerd door Aquafin om vlakbij een nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik te kunnen nemen. Er liep wellicht iets fout bij die aanleg. "Ik wens de schepen veel succes om er met Aquafin uit te raken", merkte gemeenteraadslid Filip Santy nog schamper op. (LPS)