Wateroverlast door nachtelijke regen 12 maart 2018

De overvloedige regenval van zaterdagnacht veroorzaakte gisterenochtend vooral in het zuiden van Kortrijk, Avelgem en Zwevegem wateroverlast. Bij de brandweerzone Fluvia liepen een dertigtal meldingen binnen. Langs de R8 in Bissegem kwam een deel van de afrit blank te staan. De afritten van de A19 in Geluwe (Wervik) kwamen ook blank te staan en moesten enkele uren volledig afgesloten worden. De overlast bleef elders beperkt tot enkele ondergelopen straten. (LSI)