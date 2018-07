Watergebrek volkstuintjes opgelost 25 juli 2018

N-VA-kandidaat Jan Dhaene waarschuwt dat de watervoorraad voor volkstuintjes van Leilekkerland bijna op is. De tuintjes bevinden zich op de tip van het Buda-eiland, nabij ziekenhuiscampus Onze-Lieve Vrouw van AZ Groeninge. "Dat komt door het overvloedig besproeien van het gras van een kunstwerk van het stadsfestival Play, dat ook op de tip staat", zegt Jan Dhaene. "Vul de watervoorraad aan, anders heb je hier straks geen groenten meer." Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) sust. "We hebben donderdagochtend 4.000 liter regenwater van een watertank van het beheer openbaar domein in de regenput voor de volkstuintjes op de Buda-tip kunnen pompen. Het probleem is opgelost." (LPS)