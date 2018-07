Wat een WK: 111.000 supporters en honderden vaten bier 16 juli 2018

02u24 1 Kortrijk En of het WK hier leefde. De grootste WK-dorpen in onze regio kregen over alle wedstrijden heen samen zo'n 111.000 bezoekers over de vloer.

Het was het drukst in Waregem Expo, waar er ruim 35.000 bezoekers waren. "Ik ben erg tevreden. Op naar het EK in 2020, en we houden het sowieso gratis in Expo", zegt Chris Baert. Ook in Kortrijk was het druk, met zo'n 26.000 bezoekers in het WK-dorp op het Schouwburgplein en zo'n 6.000 bezoekers in het kleinere Panna WK-dorp aan De Blauwe Hoeve.





Dorstig weer

Opvallend: door het vaak warme zomerweer werd er heel wat gedronken. "Bij ons waren alle matchen van de Rode Duivels samen goed voor ruim 300 vaten bier", zegt Philip Polfliet van Panna. "We komen terug met het EK in 2020, op een andere locatie." Heule Duivelt in het ondernemersdorp Muster in het gewezen staalbedrijf De Meestere lokte ruim 7.000 bezoekers. Het Duivels Park in het park in Wevelgem werd bij momenten onder de voet gelopen met in totaal zo'n 23.000 bezoekers. "De evaluatie is positief, al is het gras wel weg door het volk en de droogte", zegt Benoit Verstraete. Zelfs in het kleine dorp Moen bij Zwevegem was het over de koppen lopen, waar WK-dorp Moendial in het Millenniumpark afklokte op zo'n 14.000 bezoekers en 300 vaten bier. (LPS)





Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

EK