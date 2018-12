Wasmachines draaien overuren: zo leuk is een boomplantactie als het geregend heeft! Peter Lanssens

06 december 2018

16u12 1 Kortrijk 550 kinderen plantten donderdagnamiddag liefst 4.000 bomen in een nieuw stukje bos in de Keizerstraat in Marke. Een knappe prestatie, want het terrein was één gigantische modderpoel. Schoenen, broeken, truien, jassen, alles hing meteen vol modder. Ook Sinterklaas kwam een kijkje nemen, maar niet voor lang. Want zijn paard vond de modder maar niets.

Alle Markse scholen – De Levensboom, Rodenburgschool, Vrije Centrumschool, Het Open Groene, Buso Ter Bruyninge, Kinderland en Mijn Oogappel - deden mee aan de ‘sinterklaasboomplantactie’ om zo mee te werken aan een groene en leefbare stad. Er was eerder, afgelopen zaterdag, ook al een plantactie in de Preisbergstraat in Aalbeke, waar vrijwilligers en verenigingen toen 14.000 bomen aanplantten. “Dankzij al die inzet, wordt Kortrijk zes hectare bos rijker”, zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Knap gedaan, in zo’n regenachtig weer!