Wasbedrijf Malysse verliest boegbeeld 01 juni 2018

02u56 0

Marc Malysse (78) is op maandag 28 mei in huiselijke kring overleden aan de gevolgen van een slepende longziekte.





Hij gaf samen met wijlen zijn broer Paul vorm aan Malysse-Sterima, met hoofdzetel in de Bissegemsestraat in Heule.





De industriële wasserij is specialist in het wassen en verhuren van ziekenhuislinnen en het steriliseren van ziekenhuiskledij. Er zijn nu ruim 700 personeelsleden aan de slag in de groep. Marc Malysse was een graag gezien man.





Hij was onder meer lid van serviceclub Lions in Menen. Marc Malysse laat zijn echtgenote Marie-Agnes Froyman achter. Hij was ook vader van drie kinderen en grootvader van tien kleinkinderen. De uitvaart is op zaterdag 2 juni om 11 uur in de Sint-Audomaruskerk op Bissegemplaats.





(LPS)