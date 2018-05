Wasabi FM en Gemini slaan handen in elkaar ENE ZENDER HEEFT FM-FREQUENTIE, ANDERE HEEFT STUDIO JOYCE MESDAG

04 mei 2018

02u36 1 Kortrijk Radio Gemini en Radio Wasabi FM maken vanaf volgende week samen radio in groot-Kortrijk en Zwevegem. De twee zenders gaan verder onder de naam Radio Gemini.

Door het frequentieplan van minister Sven Gatz raakte de Zwevegemse zender Wasabi zijn radiofrequentie kwijt, terwijl de Kortrijkse Radio Gemini wel de frequentie had, maar niet de studio en de apparatuur om radio te maken. Daarom hebben de zenders besloten om de krachten te bundelen.





Radio Wasabi FM werd 4 jaar geleden opgestart vanuit Kuurne, door een aantal doorgewinterde radiofiguren. Danny Decock, die onder zijn pseudoniem Danny Vandyck al decennialang radio maakt, was één van hen. "De radio die we toen maakten, werd enkel via het internet uitgezonden", legt Danny uit. Amper twee jaar later kon Wasabi FM toch een FM-frequentie bemachtigen. "We konden Happy FM overnemen, en dus ook hun FM-frequentie, en sindsdien vind je ons in onze studio in de Avelgemstraat."





Niet haalbaar

De toekomst oogde rooskleurig voor Wasabi FM, tot het frequentieplan van Vlaams minister Sven Gatz de kaarten hevig door elkaar schudde.





"Het kwam erop neer dat we enkel nog onze FM-frequentie konden behouden, als we die in Kortrijk er ook bijnamen", legt Decock uit. "We hebben daarover getwijfeld, maar dat bleek geen haalbare kaart voor ons. Wilden we ook in Kortrijk uitzenden, dan moesten we fors investeren in een zendmast en een geschikte zendinstallatie. We hadden een kleine 25.000 euro nodig om op te starten, en dat was er niet."





Win-winsituatie

De FM-frequentie van Wasabi kwam in handen van radio Gemini. Die radiozender beleefde gouden tijden in de jaren 70 en 80, en was op een bepaald moment zelfs de grootste vrije radio van Vlaanderen. De laatste jaren was het echter stil bij radio Gemini, en sinds januari werd er enkel nog een aangepast programma van de Gentse zender Topradio uitgezonden. "Gemini had dus de FM-frequentie die wij misten, en de mogelijkheid om in Kortrijk uit te zenden, terwijl wij in Zwevegem over de nodige studio en toestellen om radio te maken", zegt Decock. "Een samenwerking zou ons dus allebei vooruithelpen."





De twee zenders gaan samen verder onder de naam Radio Gemini, omwille van de rijke geschiedenis van die merknaam."We gaan plaatjes draaien voor een doelpubliek van boven de 45 jaar. Het wordt voornamelijk voor commerciële muziek uit de jaren 70 en 80, maar ook hedendaagse nummers zullen niet ontbreken." Luisteraars zullen verzoekjes kunnen doen, en dat is vrij nieuw, zegt Decock. "Tussen 19 en 21uur 's avonds kan wie wil twee favoriete plaatjes uitkiezen, die wij afspelen." Radio Gemini is te beluisteren via 106.4 in Kortrijk, en via 105.7 in Zwevegem.