Warmste Chalet strijdt tegen ziekte van Lyme Beste Europese coverband van Bob Marley komt naar Wünderbar Peter Lanssens

17 december 2018

14u13 0

Winterbar Wünderbar in De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg schakelt deze week een versnelling hoger, als De Warmste Chalet. De vierdaagse vol activiteiten steunt twee goeie doelen. Vzw Time For Lyme zet in op onderzoek naar Lyme. Die ernstige systeem- en infectieziekte tast de gewrichten en het zenuwstelsel aan. De opbrengst gaat deels ook naar Multi Functioneel centrum (MFC) De Hoge Kouter in Kortrijk, waar zo’n 240 leerlingen met een beperking extra zorg, begeleiding en therapie krijgen. De Warmste Chalet start op woensdag 19 december met Hans Cools (stand-up comedy) en Kamagurka, om 19.30 uur. Op donderdag 20 december om 18 uur is het de beurt aan DVTCH Norris, een opkomend Belgisch talent en bekend van de Redbull Elektropedia Awards. Rootsriders, de beste Europese coverband van de Jamaicaanse reggae-artiest Bob Marley en reggaeband The Wailers, komt op vrijdag 21 december om 17 uur. Zaterdag 22 december is een sportieve dag. Dan kan je van 14 tot 17 uur rondjes lopen in park De Blauwe Poort, tegen de ziekte van Lyme. Een dagticket kost telkens 7 euro. Vorige maand werden al shotjes en hotdogs voor het goede doel verkocht. Dat bracht 1.000 euro op. Meer info is terug te vinden op de vier ‘De Warmste Chalet’ Facebookpagina’s. De tickets zijn telkens beperkt.