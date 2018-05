Walter en Laurette zijn 60 jaar gehuwd 24 mei 2018

Walter Huygevelde (82) en Laurette Bourgeois (83) zijn in het stadhuis ontvangen voor hun diamanten huwelijksjubileum.





Walter was in tapijtweverij Louis De Poortere aan de slag. Laurette richtte zich op haar gezin. Het koppel kreeg drie kinderen: Frank, Martine en Ingrid. Ze zijn ook de fiere oma en opa van zeven kleinkinderen: Stephanie, Christophe, Thomas, Rodrigo, Lucas, Aricia en Thibeau.





De jubilarissen wonen in de Groeningebosstraat in Marke.











(LPS)