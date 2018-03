Walleweg krijgt geen knip 07 maart 2018

De Walleweg, een fietsverbinding tussen Bellegem en Kortrijk, krijgt geen knip. Het autoverkeer steeg in de Walleweg, sinds er in de parallel lopende Munkendoornstraat een tractorsluis is geplaatst. Enkel landbouwvoertuigen kunnen over zo'n sluis rijden. "Maar de stijging in de Walleweg is niet alarmerend", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Er is al een drempel in de Walleweg. We gaan daar nu enkele extra verkeersdrempels laten plaatsen, zodat het voor automobilisten niet interessant is om de Walleweg nog te nemen. Zo zal het verkeer ook verminderen", aldus Weydts. Autoverkeer tussen Hoog Kortrijk en Bellegem en Rollegem moet via de Doornikserijksweg (N50) en Bellegemsestraat verlopen of via de Marionetten, Rollegemsestraat en Rollegemseweg.





(LPS)