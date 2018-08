Walle krijgt betere parkeerstroken 09 augustus 2018

De parkeerstroken op Walle krijgen aan beide zijden van de weg een betere markering. Dat gebeurt tussen het kruispunt aan studentencafé 't Kanon en de brug van verkeerswisselaar het Ei over Walle. Het stadsbestuur neemt die maatregel om het parkeercomfort in de wijk te verbeteren. En door de parkeerstroken te markeren, krijgen chauffeurs de indruk dat de weg smaller is en rijden ze er wat minder snel. Want de inwoners van Walle hebben wel eens klachten over snelheidsduivels, die door de wijk razen. Het markeren van de parkeerstroken gebeurt in de loop van september of uiterlijk in oktober. (LPS)