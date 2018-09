Wagenpark en vijf panden kwijt na drugshandel 07 september 2018

02u40 0 Kortrijk De Kortrijkse strafrechter heeft het wagenpark, vijf panden en 1,3 miljoen euro cash geld van een 69-jarige Fransman uit Kortrijk verbeurd verklaard.

Guy C. kreeg daarbovenop een celstraf van 40 maanden en een boete van 9.000 euro omdat hij tussen 2008 en 2013 in Harelbeke en Kortrijk cannabisplantages runde. Met de opbrengst kocht hij een Jaguar XK8, een BMW X5, een Mercedes Sprinter, een Porsche Carrera en vijf panden in Kortrijk en Moeskroen.





Elektriciteit afgetapt

Op die manier waste hij zijn drugsgeld wit. Drie Roemeense mededaders kregen mildere celstraffen van vier tot twaalf maanden. In 2013 konden uiteindelijk drie cannabisplantages met zo'n 3.000 plantjes, onder meer op de Kortrijkse Pottelberg en in Hulste (Harelbeke), opgedoekt worden. Om die te onderhouden werd illegaal elektriciteit afgetapt.





Netwerkbeheerder Eandis kreeg daarvoor een schadevergoeding van 520.000 euro. (LSI)