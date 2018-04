Wagen knalt na uitwijkmanoeuvre in gevel 24 april 2018

02u32 0 Kortrijk Op het kruispunt van de Iepersestraat en de Brugsesteenweg in Kortrijk is een BMW gisterenavond rond kwart over zeven tegen de gevel van schoonheidsstudio Pascale beland.

De automobilist reed op de Brugsesteenweg van Kortrijk richting Kuurne. Op het kruispunt met de Iepersestraat kwam op dat moment een andere wagen die de weg wou dwarsen en de naderende BMW 320 niet of te laat opmerkte. De bestuurder van de BMW probeerde een aanrijding te vermijden en trok met een ruk aan het stuur. Hij slaagde in zijn opzet maar ging aan het slippen, knalde aan de rechterkant van de weg tegen de metalen poort en de hoek van de gevel van de schoonheidsstudio. Op de parking kwam het voertuig tot stilstand. De muur liep zware barsten en scheuren op.





Gestut

"Er was op het ogenblik van de klap niemand aanwezig", aldus uitbaatster Pascale. "De studio was al dicht. Alles zal gestut worden. Morgen (vandaag, nvdr) kan ik openen en werken."





De man achter het stuur van de BMW raakte lichtgewond en was in shock. Een ambulance voerde hem naar het ziekenhuis. De automobilist die met zijn voertuig uit de Iepersestraat kwam, niet betrokken was in het ongeval maar het onrechtstreeks wel veroorzaakte, stopte meteen. Zo kon de politie ook van hem een verklaring afnemen. (LSI)