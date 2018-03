Wagen belandt in gracht 05 maart 2018

Langs de Oogststraat, een zijstraat van de Oude Ieperseweg in Heule, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in de gracht beland. Dat gebeurde rond half vier. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in de wagen, maar dat bleek niet het geval. De brandweer repte zich ter plaatse, maar hoefde nauwelijks tussen te komen. De automobilist werd naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)