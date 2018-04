Wafel Atelier pronkt met macaron glacé 14 april 2018

Fleure Sasanguie en Steven De Sloover pakken in hun zaak Wafel Atelier in Kortrijk uit met een nieuwigheid: de 'macaron Glacé', het gekende macaron-koekje met een bolletje ijs tussen de twee helften.





"We hebben de lekkernij leren kennen in Ladurée in Parijs, de macaronspecialist", zegt Steven. "Het wordt gegarandeerd een trend, en wie bij de eersten wil zijn om de zoetigheid uit te proberen, kan vanaf nu komen proeven. We hebben drie soorten: de vanillemacaron met vanilleijs, gezouten karamel en brésiliennenootjes, de framboosmacaron met aardbeienijs, aardbeiencoulis en crunchy fragola, en tot slot de chocolademacaron met chocoladeijs, gesmolten chocolade en hagelslag." Voor wie dat toch allemaal iets te veel calorieën lijkt: sinds deze week verkoopt Wafel Atelier ook suikerarme fruitijsjes. (JME/LPS)