Waarheen dit weekend? Joyce Mesdag

11 april 2019

Sport- en recreatiedomein Ter Borcht in Meulebeke mag dit jaar veertig kaarsjes uitblazen. Later dit jaar wordt dat uitgebreid gevierd met enkele extra activiteiten, maar op zaterdag 13 april vindt om 14 uur alvast de tweede editie van de Dynamica Park Trail plaats. “Tijdens dit evenement volgen deelnemers een parcours van twee kilometer op domein Ter Borcht”, vertelt Eric Landuyt, voorzitter van de Dynamica Run. “Bij elke ronde die deelnemers succesvol afleggen, krijgen ze een gezond prijzenpakket. Dat varieert van yoghurt, chocomousse en wafels tot appels, peren, handzeep en prei.” Inschrijven voor de Park Trail kan via eric.landuyt@skynet.be of op 0477/82.23.23. Het inschrijvingsgeld kan je storten op rekeningnummer BE14 7380 1096 7183 van vzw Dynamica Meulebeke. Volwassenen betalen tien euro en kinderen vijf euro. De start vindt plaats tussen 14 en 15 uur.

Coureur Café, een feestweekend door Scouts Harelbeke, vindt plaats op zaterdag 13 en 14 april. Op zaterdagavond is met Coureur Café TD een dansfeest in de scoutslokalen, op zondag kan de fietsliefhebber deelnemen aan tochten van 25, 55, 85 of 120 kilometer. “Na afloop kan iedereen eentje drinken in ons Café Coureur Café”, zegt Thibault. “Er is ook kinderanimatie voorzien, en iedereen is welkom, ook wie geen zin heeft om te fietsen.” Het nieuwe campagnebeeld van Coureur Café is er opnieuw eentje met een streepje naakt. Het is intussen een traditie geworden, want het is al de vierde keer dat leid(st)ers van Scouts Harelbeke uit de kleren gaan om reclame te maken voor hun jaarlijkse fietsevent. Meer info op http://www.coureurcafe.be.

De Parochiale Eenheid in Kuurne zet de ezel, het Kuurns symbool bij uitstek, centraal tijdens een moderne processie op Palmzondag 14 april. Om 10.30u. wordt er gestart aan het WZC H. Familie in de Gasthuisstraat 24. De optocht loopt door het centrum van Kuurne naar de St-Michielskerk. Ezelin Carla loopt voorop, beladen met manden vol palmtakken. De Orde van de Ezel begeleidt. De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt speelt passende melodieën. Het Kuurns Gemengd Koor brengt authentieke en moderne paasliederen die iedereen kan meezingen. De kandidaat-vormelingen worden actief betrokken.

Zin in een dosis avontuur dicht bij huis? Dan ben je in de Leiestreek aan het juiste adres! ‘Je Wildste Westen’ staat garant voor avontuurlijke beleving langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Ontdek machtige touwenparcours, klauter op klimmuren, tref doel bij het paintballen of lasershooten of duik eens naar grote diepte… Kies waar jij zin in hebt en je avontuur kan van start gaan! Tijdens ‘Je Wildste Westen Actiedag’ op zondag 14 april kan je met vrienden of famillie extra voordelig genieten van het avontuurlijk aanbod. Voor 5 euro per persoon krijg je toegang tot 6 avonturensites: Avanco, Blueberry Hill, De Gavers, Oenanthe op Transfo, Paintball Valley en Speel. Dit jaar kan je ook een Vespa2Rent vespa huren om je te verplaatsen tussen de verschillende locaties. Meer info op https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/inspiratie/je-wildste-westen.

Op straattheaterfestival De Gevleugelde Stad in Ieper komen gezelschappen zich ‘tonen’ aan organisatoren, promotoren en meteen ook aan het grote publiek. Ze brengen er hun nieuwste voorstellingen in de hoop hun productie te kunnen verkopen. De bezoekers van het festival kunnen daar gratis van meegenieten. De voorbije edities waren vaak goed voor 30.000 bezoekers. De Gevleugelde Stad Ieper vindt plaats op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april 2019. https://gevleugeldestad.com/