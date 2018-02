VW Golf gestolen 20 februari 2018

02u39 0

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een garagediefstal op de Marionetten in Kortrijk een Volkswagen Golf gestolen. De daders gingen met de wagen aan de haal zonder dat de bewoners iets opmerkten. Uit de woning verdwenen ook gsm's, laptops en geld. Van de daders is voorlopig geen spoor. (LSI)