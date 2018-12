Vuurwerkspektakel aan de verlaagde Leieboorden Joyce Mesdag

14 december 2018

De Vuurwinkel in Marke heeft vanavond een vuurwerkspektakel verzorgd aan de verlaagde Leieboorden. Het is al de tweede keer dat de Vuurwinkel met de demoshow naar de binnenstad komt. Met de show willen de zaakvoerders van Vuurwinkel het assortiment vuurwerk tonen dat ze binnen hebben, en mensen meteen al wat in nieuwjaarsstemming brengen.