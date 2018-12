Vuurwerkresten zorgen voor brand in garage woning in Marke LSI

01 januari 2019

02u45

Bron: LSI 3 Kortrijk Smeulende vuurwerkresten zorgden op oudejaarsnacht voor brand in de garage van een rijwoning in de Leerbergestraat in Marke (Kortrijk). Een zoon des huizes had rond middernacht op het nabijgelegen Patriottenplein vuurwerk afgestoken. Nadien had hij de resten opnieuw in de doos gestopt en in de garage achtergelaten.

Daarna was hij samen met zijn twee zussen en nog een broer in de woning van zijn vader verder gaan vieren. “Toen we rond 1u45 terugkeerden naar de woning van ons moeder, merkten we heel wat rook op toen we de garage opentrokken”, vertelt één van hen. “We zagen ook enkele vlammen. Gelukkig kon de brandweer het vuur snel blussen.”

De brandschade bleef beperkt tot wat afval en vuurwerkresten in de garage. De woning moest wel even geventileerd worden maar blijft bewoonbaar. Op het ogenblik van de brand was de moeder niet aanwezig. Er raakte niemand gewond maar de zoon des huizes kreeg stevig de levieten gelezen.