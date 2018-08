Vuurwerk sluit Nuba-R af 31 augustus 2018

02u37 0

De zomerbar Nuba-R, aan de Trakelweg vlak bij de Ronde van Vlaanderenbrug, kende een topzomer met op piekmomenten honderden bezoekers per dag. "We hebben er oprecht van genoten, u hopelijk ook", klinkt het bij het team van Nuba-R. Om komend slotweekend in schoonheid te eindigen, is er op zondag 2 september een knallende afsluiter van formaat. De Kortrijkse Vuurwerkwinkel brengt namelijk een spetterend vuurwerk aan de Leie, ter hoogte van Nuba-R. Het vuurwerk start kort voor 22 uur. Het team van Nuba-R raadt aan om op tijd naar de zomerbar af te zakken, voor wie een mooi plaatsje wil bemachtigen.





(LPS)