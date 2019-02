Vuilniswagen zakt weg in lager gelegen gras naast de weg: ophalers ongedeerd VHS

01 februari 2019

08u23 5

Ook de vuilophalers hebben het niet onder de markt, bij dit winterweer. De kou is niet bepaald een pretje en dan is het nog dubbel opletten als er een dik sneeuwtapijt ligt, zoals deze morgen opnieuw het geval is. Een ploeg ophalers moest in alle vroegte haar ronde onderbreken, nadat de vuilniswagen aan de appartementsgebouwen van de Drie Hofsteden in Kortrijk met de rechterachterwielen wegzakte in een lager gelegen graspartij. Die was door de opeenvolgende ophoping van sneeuw niet zichtbaar. De chauffeur en zijn collega’s bleven ongedeerd.