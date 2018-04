Vuilnisbak vat vuur bij woning 13 april 2018

Langs de Hendrik Consciencestraat in Kortrijk vatte in de nacht van woensdag op donderdag een vuilnisbak aan een woning vuur.





De bewoners verwittigden de brandweer die meteen ter plaatse snelde. Toen de brandweer arriveerde, hadden de bewoners de brand zelf al kunnen blussen met een poederblusser.





De brandweer voerde nog een controle uit om zeker te zijn dat het vuur niet zou her opflakkeren. De brandweer waarschuwt nogmaals om zeker geen warme dingen en of een smeulende sigaret zomaar in de vuilnisbak te gooien.





(AHK)