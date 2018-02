VTI huldigt personeelsleden 09 februari 2018

Het VTI in Kortrijk huldigde enkele verdienstelijke personeelsleden. Chris Debacker, Andy Desmet, Barbara Heyde, Bart Lampaert en Serge Moreel kregen de burgerlijke medaille voor 25 jaar dienst opgespeld. Karin Huyghebaert, Alex Vande Walle en Ronny Tant kregen hulde voor 35 jaar dienst. De decoraties gingen hand in hand met een nieuwjaarsreceptie in het VTI.





(LPS)