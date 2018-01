Vrouwen steunen kinderen met trauma 24 januari 2018

De afdeling van de socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV in Marke hield in december 2017 een kerstshow in samenwerking met Madame Zaza Projects. De opbrengst van 3.200 euro gaat naar Ontrafel. Kinderen met een trauma krijgen dankzij Ontrafel begeleiding van therapeuten bij het verwerken van hun emoties, in een huis in het Begijnhof in Kortrijk. De cheque werd in het huis overhandigd.











(LPS)