Vrouw valt in Leie 11 juni 2018

Aan de Kasteelkaai in Kortrijk is gisterennamiddag rond 15.30 uur een dame in de Leie gevallen. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Omstaanders verwittigden de hulpdiensten die ter plaatse snelden.





De hulpverleners slaagden erin de vrouw vliegensvlug op het droge te krijgen. De vrouw, die op het eerste zicht niet dronken leek, werd uit voorzorg afgevoerd naar het AZ Groeninge. (AHK)