Vrouw rijdt vooruit... in het struikgewas 09 maart 2018

02u39 0

Op de parking van het woonzorgcentrum Biezenheem, aan de Hendrik Dewildestraat in Bissegem, gebeurde gisteravond iets na zessen een merkwaardig ongeval. Een vrouw die met haar BMW cabrio wilde wegrijden van de parking, vergiste zich van versnelling. In de plaats van achteruit weg te rijden van het parkeervak, reed ze vooruit. De wagen belandde in het struikgewas naast de parking en schoof de dieperik in. De bestuurster bleef ongedeerd. Omdat aanvankelijk gemeld was dat de vrouw gekneld zat in haar voertuig, snelde de brandweer ter plaatse. Veel hoefden de blussers echter niet te doen. De bestuurster raakte zonder veel problemen uit haar wagen.





(VHS)