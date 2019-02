Vrouw rijdt door rood licht: veel schade maar gelukkig slechts één lichtgewonde VHS

22 februari 2019

16u58 0 Kortrijk Een al wat oudere dame die onze regio niet zo goed kent, is vrijdagvoormiddag op het kruispunt van de R8 met de Gullegemsestraat in Heule door het rode licht gereden. Dat gebeurde rond 10 uur.

“Ik was amper twee kilometer verder vertrokken bij m’n werkgever toen het ongeval gebeurde”, zegt de bestuurder van een bestelwagen die bij het ongeval betrokken raakte. De man is tewerkgesteld bij DWK Welding Solutions uit Heule, een leverancier van lasapparaten. “Ik reed door het groene licht maar was compleet verrast toen links van mij plots die auto opdook. Ik kon een botsing niet vermijden.”

De klap was hevig. De Opel Meriva van de oudere dame en de bestelwagen werden weggeslingerd. Het bedrijfsvoertuig reed een verkeerslicht aan diggelen en strandde tegen een vangrail. De bestuurder liep lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De oudere dame bleef ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte beperkte verkeershinder.