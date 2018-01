Vrouw overleden aan garagebox 02u34 29

Aan een garagebox achter haar woning in Guido Gezellelaan in Heule (Kortrijk) is gisterochtend een 65-jarige vrouw plots overleden. Oud-bakkersvrouw Francine Degezelle zakte plots neer en ondanks hulp van een toegesnelde ambulance en MUG-team kon geen hulp meer baten. In opdracht van het Kortrijkse parket werd een wetsdokter aangesteld om de precieze oorzaak van het overlijden vast te stellen. Dat gebeurde in een tent die de brandweer over het lichaam had geplaatst. Wellicht veroorzaakte een hartfalen haar plotse dood. Francine baatte samen met haar echtgenoot Marnix Vandermeersch jarenlang een bakkerij uit in de Guido Gezellelaan.





(LSI)