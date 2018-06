Vrouw licht massaal concertgangers op 27 juni 2018

Een vrouw van 28 uit Heule, die sinds 5 december vorig jaar in de cel zit op verdenking van grootschalige oplichting, is door de raadkamer in Ieper doorverwezen naar de correctionele rechtbank. J.V. wordt ervan verdacht om via een zoekertjessite valse concerttickets te hebben verkocht. Ze moet zich verantwoorden voor 44 afzonderlijke feiten van oplichting. J.V. wordt ook misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte aangewreven. Het ziet er naar uit dat de vrouw minstens tot de start van haar proces in de cel zal blijven. (VHS)