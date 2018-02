Vrouw bedreigd met mes in Station Shop 24 februari 2018

02u35 1 Kortrijk In de Station Shop, een drank- en sigarettenwinkel aan het station in Kortrijk, vond donderdagnamiddag omstreeks 16 uur een overval plaats.

Een jonge kerel kwam donderdag met een kap over het hoofd de Station Shop in de Tolstraat binnengewandeld rond 16 uur.





"Hij stak dingen in zijn rugzak", vertelt zaakvoerder Arora Ram Kumar (47), die de winkel al tien jaar uitbaat.





"Mijn vrouw stond achter de kassa. Aan de toog wou hij betalen voor sigaretten, een fles whisky en een aansteker. Maar mijn vrouw vroeg hem om de inhoud van zijn rugzak te laten zien." Daarop haalde de jongeman een mes uit van zo'n 20 centimeter. Hij wees ermee in de richting van de vrouw, nam de sigaretten mee en liep weg.





"We hebben meteen de politie gebeld, maar hij kon ontkomen met een buit van zo'n 100 euro", aldus Arora. "Mijn vrouw is helemaal in shock. Het was een jonge kerel van Afrikaanse afkomst, ik schat hem ongeveer 18 jaar. Vlak naast mijn deur hangt een camera van de stad, maar blijkbaar werkt die niet. Ik heb hier twee winkels, maar één daarvan durf ik 's avonds niet meer open te doen. Vroeger was ik ook open tot 1 uur 's nachts, dat doe ik niet meer. Sinds de werken aan het station hier begonnen zijn is het hier te donker 's avonds."





Ook in 2013 kreeg de winkelier al eens te maken met een gewelddadige overval. De overval is al het derde geval van geweld in de stationsbuurt in enkele weken tijd. Eind januari kreeg een moeder klappen aan het station. Begin februari was er een steekpartij in de Burgemeester Reynaertstraat. De daders zijn nog steeds niet gevat.





(AHK/VHS)